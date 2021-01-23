В Венгрии оценили влияние резолюции Европарламента по Навальному на отношения с Россией
По мнению министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, новая резолюция Европейского парламента (ЕП), которая принята в связи с арестом российского оппозиционера Алексея Навального, не повлияет на взаимодействие Москвы и Будапешта. Об глава венгерского МИД заявил в интервью РБК.
«Все это не повлияет ни на двустороннее сотрудничество России и Венгрии, ни на двустороннее сотрудничество России и любой западноевропейской страны в целом», - отметил Сийярто.
Он подчеркнул, что в цели визита в Россию главы МИД Венгрии не входило вникать в ситуацию с Навальным. Сийярто прибыл в Москву по другому поводу.
«Я приехал сюда по очень, очень важным делам: договориться о закупках вакцины для венгров, чтобы спасти жизни людей и помочь экономике быстрее оправиться от трудностей из-за ограничений. Я приехал, чтобы договориться о продлении контракта, позволяющего нам закупать газ у России, на которую приходится 85% всего импорта газа. Есть крайне важные вопросы, требующие обсуждения на двустороннем уровне, и внутренние дела России - не часть этой повестки», - цитирует венгерского министра ТАСС.
Напомним, визит Сийярто в Москву состоялся 22 января. Результатом его встреч с министрами Михаилом Мурашко, Сергеем Лавровым и вице-премьером правительства РФ Александром Новаком стало заключение контракта между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) т с венгерскими партнерами на поставку российской вакцины «Спутник V» от коронавируса.
Ранее, 21 января, Европейский парламент принял резолюцию в связи с ситуацией с Навальным. Блокирование завершения проекта строительства «Северного потока – 2», ужесточение антироссийских санкций и требование об освобождении Алексея Навального – основные положения документа, который носит рекомендательный характер и не выражает официальную позицию ЕС.
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