В Венгрии оценили влияние резолюции Европарламента по Навальному на отношения с Россией

«Все это не повлияет ни на двустороннее сотрудничество России и Венгрии, ни на двустороннее сотрудничество России и любой западноевропейской страны в целом», - отметил Сийярто.

Он подчеркнул, что в цели визита в Россию главы МИД Венгрии не входило вникать в ситуацию с Навальным. Сийярто прибыл в Москву по другому поводу.

«Я приехал сюда по очень, очень важным делам: договориться о закупках вакцины для венгров, чтобы спасти жизни людей и помочь экономике быстрее оправиться от трудностей из-за ограничений. Я приехал, чтобы договориться о продлении контракта, позволяющего нам закупать газ у России, на которую приходится 85% всего импорта газа. Есть крайне важные вопросы, требующие обсуждения на двустороннем уровне, и внутренние дела России - не часть этой повестки», - цитирует венгерского министра ТАСС.