В Венгрии объяснили отказ от приема Украины в Евросоюз
27 марта 202514:05
Венгрия выступает против ускоренного приёма Украины в Евросоюз, так как непонятно, о какой территории идёт речь. Такое заявление сделал глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш.
По его словам, не следует забывать, что в настоящее время Украина «охвачена военными действиями».
«Мы не знаем, какая территориальная единица хочет присоединиться к ЕС», - заключил Гуйяш.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что вступление Украины в ЕС приведёт к разрушению европейской экономики, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru