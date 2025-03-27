В Венгрии объяснили отказ от приема Украины в Евросоюз

По его словам, не следует забывать, что в настоящее время Украина «охвачена военными действиями».

«Мы не знаем, какая территориальная единица хочет присоединиться к ЕС», - заключил Гуйяш.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что вступление Украины в ЕС приведёт к разрушению европейской экономики, сообщает RT.

