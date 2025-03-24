Глава МИД Венгрии ответил желающим лишить страну права голоса в ЕС
Венгрия пользуется в Евросоюзе своим правом вето тогда, когда то или иное предложение «идёт вразрез с национальными интересами страны». Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
В ходле пресс-конференции он указал, что звучащие в Европе угрозы лишить Будапешт голоса заставляют усомниться в демократии ЕС.
«Тот факт, что стране грозит лишение права голоса... означает, что интерпретация демократии и верховенства закона в Брюсселе является довольно сомнительной историей», - заключил дипломат.
Ранее глава эстонского МИД Маргус Цахкна заявил, что Евросоюз снял санкции с министра спорта РФ Михаила Дегтярёва «под давлением Венгрии», и призвал лишить Будапешт права голоса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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