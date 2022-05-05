В Великобритании заявили, что Украина остается кандидатом на вступление в НАТО

Замминистра обороны Великобритании заявил, что Украина остается кандидатом на вступление в альянс НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

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Накануне экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил мнение, что США и ЕС могли предотвратить военный конфликт на территории Украины. В интервью журналу Time Лула да Силва отметил, что причинами военных действий РФ стало то, что США и Европа не заявили: «Украина не войдет в НАТО». Это заявление решило бы проблему, считает политик.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».




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ФОТО: РИА Новости Константин Михальчевский
ТЕГИ:НАТОУкраина
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