В Великобритании призвали окончательно покончить с «Северным потоком-2»
Германия, настаивающая на достройке газопровода «Северный поток-2», действует против интересов Европы и делает себя зависимой от российского топлива. Об этом заявил британский депутат Дэниел Кавчински.
Парламентарий заявил, что трудно представить масштабы предательства, на который идет кабмин канцлера Ангелы Меркель в вопросе с газопроводом. По словам Кавчински, Берлин, являясь членом НАТО, осознанно способствует усилению российского влияния в Европе.
Депутат призвал Великобританию поддержать усилия США, которые делают все возможное для того, чтобы не допустить завершения строительства газопровода. Кроме того, напомнил он, Великобритания вышла из Евросоюза, поэтому может проводить независимую от Брюсселя политику в энергетической сфере.
Ранее из-за угрозы санкций со стороны США иностранные подрядчики были вынуждены отозвать свои трубоукладчики из района строительства газопровода, в результате чего возведение «Северного потока-2» остановилось.
Тем временем в Сенат США внесли законопроект о новых санкциях в отношении газопровода. Предлагается распространить ограничения не только на компании, которые участвуют в прокладке газопровода, но и на компании, которые страхуют суда-трубоукладчики.
На этом фоне председатель комитета правительства Германии по энергетике Клаус Эрнст пригрозил США ответными санкциями в случае, если Вашингтон решится на новые ограничения против газопровода. В Берлине отметили, что действия США нарушают суверенитет ФРГ, сообщает RT.
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