Кандидат в премьеры Британии назвал Китай самой большой угрозой для страны
Китай является «самой большой долгосрочной угрозой» для Великобритании, считает экс-министр финансов, кандидат на пост премьер-министра страны Риши Сунак. Об этом сообщает Telegraph.
«Китай представляет собой самую большую долгосрочную угрозу для Великобритании, экономической и национальной безопасности мира», — заявил политик.
Сунак пообещал, что в случае его избрания «не позволит Китаю захватить университеты» и закроет 31 действующий в Соединенном Королевстве институт Конфуция, обеспечит «необходимую кибербезопасность» компаниям и госучреждениям страны. Кроме того, потенциальный премьер намерен пересмотреть партнерские отношения между Лондоном и Пекином в области исследований, которые могут помочь КНР в технологическом или военном плане.
Риши Сунак, а также глава МИД Британии Лиз Трасс вышли в финал гонки за кресло главы британского правительства, напоминает RT. Ожидается, что имя нового премьер-министра станет известно 5 сентября.
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