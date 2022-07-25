Кандидат в премьеры Британии назвал Китай самой большой угрозой для страны

«Китай представляет собой самую большую долгосрочную угрозу для Великобритании, экономической и национальной безопасности мира», — заявил политик.

Сунак пообещал, что в случае его избрания «не позволит Китаю захватить университеты» и закроет 31 действующий в Соединенном Королевстве институт Конфуция, обеспечит «необходимую кибербезопасность» компаниям и госучреждениям страны. Кроме того, потенциальный премьер намерен пересмотреть партнерские отношения между Лондоном и Пекином в области исследований, которые могут помочь КНР в технологическом или военном плане.

Риши Сунак, а также глава МИД Британии Лиз Трасс вышли в финал гонки за кресло главы британского правительства, напоминает RT. Ожидается, что имя нового премьер-министра станет известно 5 сентября.

