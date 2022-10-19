В Великобритании назначили нового главу МВД
В Великобритании назначен новый глава МВД после ухода в отставку с этой должности Суэллы Браверман. Об этом сообщает ТАСС.
Новым министром стал экс-глава транспорта страны Грант Шэппс.
Браверман стала вторым за неделю министром, покинувшим правительство Лиз Трасс. Как отмечает британское издание The Guardian, это станет серьезным ударом по авторитету премьер-министра Трасс после того, как она была вынуждена уволить министра финансов Кваси Квартенг и отказаться от своей экономической программы, чтобы избежать обвала рынков.
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