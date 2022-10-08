СМИ: Британия испугалась «минирования» своих трубопроводов Россией
Власти Великобритании распорядились срочно обследовать подводные кабели и трубопроводы, опасаясь, что их якобы могла «заминировать» Россия. Об этом пишет Daily Mail.
По данным издания, британские министры «попросили ВМС провести обследование критически важных трубопроводов и кабелей на случай, если Россия уже установила дистанционные мины».
Как сообщил источник в правительстве, все наблюдают за расследованием аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», в причастности к которым некоторые европейские страны подозревают Россию.
«Была ли это непосредственная атака? Или мины были установлены заранее, и их взорвали дистанционно? Если последнее, тогда возникают вопросы о том, где еще могли быть установлены мины», — указал собеседник издания.
Также источник заявил, что в течение нескольких лет Лондон наблюдал «подозрительную активность» подлодок России вокруг своей подводной инфраструктуры.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+22 268 / сут.
Умерли
388 тыс.+104 / сут.
Выздоровели
20,3 млн+39 573 / сут.
- Движение автомобилей и поездов по Крымскому мосту приостановлено
- В Минобороны выступили против отмены новогодних мероприятий в регионах
- В ПДД закрепили новый сигнал светофора
- СМИ: Британия испугалась «минирования» своих трубопроводов Россией
- Посол ЛНР: НАТО не будет брать Украину под свою защиту
- Представитель Эрдогана выразил надежду на возобновление диалога России и Украины
- В Саудовской Аравии заявили, что сократят нефтедобычу не во вред США
- СМИ: Американский самолет летал над местом ЧП у «Северного потока-2»
- Эксперт: На некоторых смартфонах прекратит работать WhatsApp
- Зеленский назвал южные Курилы «оккупированной Россией территорией Японии»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru