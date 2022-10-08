СМИ: Британия испугалась «минирования» своих трубопроводов Россией

Власти Великобритании распорядились срочно обследовать подводные кабели и трубопроводы, опасаясь, что их якобы могла «заминировать» Россия. Об этом пишет Daily Mail.

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По данным издания, британские министры «попросили ВМС провести обследование критически важных трубопроводов и кабелей на случай, если Россия уже установила дистанционные мины».

Как сообщил источник в правительстве, все наблюдают за расследованием аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», в причастности к которым некоторые европейские страны подозревают Россию.

«Была ли это непосредственная атака? Или мины были установлены заранее, и их взорвали дистанционно? Если последнее, тогда возникают вопросы о том, где еще могли быть установлены мины», — указал собеседник издания.

Также источник заявил, что в течение нескольких лет Лондон наблюдал «подозрительную активность» подлодок России вокруг своей подводной инфраструктуры.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТрубопроводРоссияВеликобритания
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