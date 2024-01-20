В Великобритании на аукцион выставили вставную челюсть Уинстона Черчилля

Вставную челюсть Уинстона Черчилля собираются продать на аукционе, пишет The Guardian.

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Именно с этим протезом Черчилль произнес легендарную речь «Мы будем сражаться на пляжах» во время Второй мировой войны.

Вставную челюсть разработал дантист Уилфред Фиш. Она позволяла экс-премьеру не шепелявить, чем Черчилль страдал с детства. Всего было изготовлено несколько экземпляров, с одним из них экс-премьера и похоронили.

Аукцион состоится 6 февраля, раритет оценивают от шести до 10 тысяч долларов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Уинстон Черчилль
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