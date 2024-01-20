В Великобритании на аукцион выставили вставную челюсть Уинстона Черчилля
20 января 202413:35
Вставную челюсть Уинстона Черчилля собираются продать на аукционе, пишет The Guardian.
Именно с этим протезом Черчилль произнес легендарную речь «Мы будем сражаться на пляжах» во время Второй мировой войны.
Вставную челюсть разработал дантист Уилфред Фиш. Она позволяла экс-премьеру не шепелявить, чем Черчилль страдал с детства. Всего было изготовлено несколько экземпляров, с одним из них экс-премьера и похоронили.
Аукцион состоится 6 февраля, раритет оценивают от шести до 10 тысяч долларов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru