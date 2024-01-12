Элтон Джон выставит на аукцион личные вещи на $10 млн

По данным агентства, стоимость личных вещей музыканта оценивается в $10 млн. С молотка продадут всё: от пары серебряных ботинок певца, до двухдверного кабриолета Bentley 1990 года.

Аукцион проведет дом Christie’s с 21 по 23 февраля в Нью-Йорке. В числе лотов: фортепиано Yamaha с ценником от $30 до $50 тыс., солнцезащитные очки 1975 года стоимостью от $2 до $3 тыс., синий шерстяной костюм «Капитан Фантастик» со стразами, цена за который будет варьироваться от $6 до $10 тыс.

Ранее продюсер рассказал о райдере Элтона Джона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

