Суд приговорил Навального к 3,5 годам колонии
Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде отменил условный срок оппозиционера Алексея Навального и приговорил политика к 3,5 годам колонии общего режима.
Напомним, ФСИН обвинила Навального в нарушениях условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Для политика потребовали 3,5 года тюремного заключения и штраф в 500 тысяч рублей. Суд фактически согласился с ходатайством ФСИН.
По подсчётам журналистов, Навальный проведёт в колонии около 2,5 лет: оппозиционеру зачтут год домашнего ареста.
Решение суда пока не вступило в силу, стороны могут обжаловать приговор в течение десяти дней.
Навального задержали 17 января в аэропорту «Шереметьево» по возвращении из Германии. По данным ФСИН, оппозиционер был объявлен в розыск «за многократные нарушения испытательного срока». Согласно решению суда, Навального заключили под стражу до 15 февраля.
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