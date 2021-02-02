Суд приговорил Навального к 3,5 годам колонии

Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде отменил условный срок оппозиционера Алексея Навального и приговорил политика к 3,5 годам колонии общего режима.

Напомним, ФСИН обвинила Навального в нарушениях условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Для политика потребовали 3,5 года тюремного заключения и штраф в 500 тысяч рублей. Суд фактически согласился с ходатайством ФСИН.

По подсчётам журналистов, Навальный проведёт в колонии около 2,5 лет: оппозиционеру зачтут год домашнего ареста.

Решение суда пока не вступило в силу, стороны могут обжаловать приговор в течение десяти дней.

Навального задержали 17 января в аэропорту «Шереметьево» по возвращении из Германии. По данным ФСИН, оппозиционер был объявлен в розыск «за многократные нарушения испытательного срока». Согласно решению суда, Навального заключили под стражу до 15 февраля.

