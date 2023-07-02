В Ватикане признали отсутствие плана для переговоров по Украине

«У нас пока нет проекта, который мог бы способствовать началу переговоров. Мы очень заинтересованы в гуманитарном вопросе и в защите жизни невинных», - сказал кардинал.

По его словам, у Ватикана есть большое стремление к разрешению конфликта. Необходимо прекратить насилие и сохранить человеческие жизни, добавил представитель Святого Престола.

Дзуппи 29 июня встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Глава Русской православной церкви призвал объединить силы для предотвращения крупного вооруженного противостояния, сообщает «Радиоточка НСН».

