В Вашингтоне подтвердили грядущую встречу Байдена и Си Цзиньпина
Американский лидер Джо Байден проведет встречу с главой Китая Си Цзиньпином в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско в ноябре 2023 года. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщило агентство Bloomberg.
Она отметила, что Байден с нетерпением ждет встречи с председателем КНР. По словам Жан-Пьер, на встрече, скорее всего, будут затронуты споры по технологическим и экономическим амбициям, разногласия по поводу Тайваня, прав человека и более широкие геополитические вопросы.
Ранее Си Цзиньпин заявил, что у Китая нет причин стремиться к гегемонии. По его словам, Пекин твердо придерживается независимой внешней политики. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru