В Вашингтоне подтвердили грядущую встречу Байдена и Си Цзиньпина

Она отметила, что Байден с нетерпением ждет встречи с председателем КНР. По словам Жан-Пьер, на встрече, скорее всего, будут затронуты споры по технологическим и экономическим амбициям, разногласия по поводу Тайваня, прав человека и более широкие геополитические вопросы.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что у Китая нет причин стремиться к гегемонии. По его словам, Пекин твердо придерживается независимой внешней политики. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

