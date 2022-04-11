В Южной Осетии пройдет второй тур президентских выборов
Второй тур выборов президента назначается в Южной Осетии, сообщает Центризбирком республики.
Президентские выборы прошли в Южной Осетии накануне, напоминает телеканал «360». По итогам подсчета 95% голосов действующий президент республики Анатолий Бибилов набирает 33,5%, лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев — 36,9%, пишет RT.
«ЦИК назначает повторное голосование по выборам президента Республики Южная Осетия по двум зарегистрированным кандидатам, получившим наиболее количество голосов избирателей», — сообщили в ЦИК.
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