В Южной Корее выразили надежду на нормализацию отношений с Россией
Южная Корея надеется на нормализацию отношений с Россией. Об этом заявил глава южнокорейского МИД Пак Чин.
В пятницу министр встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым на полях Восточноазиатского саммита (EAS) в Пномпене. Дипломаты обсудили ситуацию на Корейском полуострове, а также украинский кризис.
Пак Чин указал, что происходящее на Украине негативно влияет на российско-южнокорейские отношения.
«Я надеюсь на скорейшую нормализацию отношений Южной Кореи и РФ и восстановление мира на Украине», — цитирует министра РИА Новости.
Кроме того, глава МИД Южной Кореи попросил проявить особое внимание, чтобы кризис не нанес ущерб южнокорейским компаниям и гражданам в РФ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+18 555 / сут.
Умерли
383 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+9 817 / сут.
- Антонов назвал абсурдными попытки обвинить Россию в продовольственном кризисе
- В Южной Корее выразили надежду на нормализацию отношений с Россией
- СМИ: ЕС подготовил новый план помощи Украине на 8 млрд евро
- Зампостпреда РФ в ООН заявил, что Москва и Киев далеки от переговоров
- СМИ: Из сектора Газа выпустили около 80 ракет по Израилю
- Полянский: На место удара по СИЗО в Еленовке привезут международных экспертов
- На Украине заявили о конфискации российских активов на $765 млн
- Венгрия и Польша не поддержали план ЕС по снижению потребления газа
- Минобороны: ВСУ нанесли три артудара по Запорожской АЭС
- Путин подписал указ о спецмерах в сферах финансов и ТЭК
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru