В Южной Корее выразили надежду на нормализацию отношений с Россией

В пятницу министр встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым на полях Восточноазиатского саммита (EAS) в Пномпене. Дипломаты обсудили ситуацию на Корейском полуострове, а также украинский кризис.

Пак Чин указал, что происходящее на Украине негативно влияет на российско-южнокорейские отношения.

«Я надеюсь на скорейшую нормализацию отношений Южной Кореи и РФ и восстановление мира на Украине», — цитирует министра РИА Новости.

Кроме того, глава МИД Южной Кореи попросил проявить особое внимание, чтобы кризис не нанес ущерб южнокорейским компаниям и гражданам в РФ.

