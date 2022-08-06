В Южной Корее выразили надежду на нормализацию отношений с Россией

Южная Корея надеется на нормализацию отношений с Россией. Об этом заявил глава южнокорейского МИД Пак Чин.

В Южной Корее можно расплатиться картой «Мир»

В пятницу министр встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым на полях Восточноазиатского саммита (EAS) в Пномпене. Дипломаты обсудили ситуацию на Корейском полуострове, а также украинский кризис.

Пак Чин указал, что происходящее на Украине негативно влияет на российско-южнокорейские отношения.

«Я надеюсь на скорейшую нормализацию отношений Южной Кореи и РФ и восстановление мира на Украине», — цитирует министра РИА Новости.

Кроме того, глава МИД Южной Кореи попросил проявить особое внимание, чтобы кризис не нанес ущерб южнокорейским компаниям и гражданам в РФ.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:МИДРоссияЮжная Корея
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