В Южной Корее можно расплатиться картой «Мир»

Карты платежной системы «Мир» стали принимать к оплате в Южной Корее, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что покупки можно оплачивать в некоторых устройствах платежной системы BC Card, которая является крупнейшей компанией по обработке платежей. Снять наличные с карты «Мир» в Южной Корее не получится.

Ранее сообщалось, что Россия и Объединенные Арабские Эмираты приступили к обсуждению соглашения по использованию карт отечественной платежной системы «Мир» в ОАЭ.

