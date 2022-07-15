В Южной Корее можно расплатиться картой «Мир»
15 июля 202216:05
Карты платежной системы «Мир» стали принимать к оплате в Южной Корее, сообщает Интерфакс.
Отмечается, что покупки можно оплачивать в некоторых устройствах платежной системы BC Card, которая является крупнейшей компанией по обработке платежей. Снять наличные с карты «Мир» в Южной Корее не получится.
Ранее сообщалось, что Россия и Объединенные Арабские Эмираты приступили к обсуждению соглашения по использованию карт отечественной платежной системы «Мир» в ОАЭ.
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15 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru