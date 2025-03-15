В Южной Корее обвинили РФ в пересечении опознавательной зоны ПВО

Представители Комитета начальников штабов ВС Южной Кореи объявили, что вблизи Японского моря российские самолеты вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО), которая была установлена Сеулом в одностороннем порядке. Об этом сообщает агентство «Yonhap».

По данным источника, воздушные судна проникли в указанную зону примерно в 09:20 часов утра по местному времени (в 03:20 по Москве), а потом вышли из нее. При этом отмечается, что воздушное пространство самого государства не было нарушено.

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В ответ республика подняла свои истребители в небо, чтобы при необходимости они сопроводили российские самолеты. Однако в Сеуле признали, что у Москвы не было планов нарушать воздушное пространство.

Между тем, Россия неоднократно подчеркивала, что опознавательная зона ПВО была установлена Южной Кореей в одностороннем порядке и не создает правовых обязательств для других государств. Сеул требует уведомлять о пролете воздушной техники в этом пространстве и часто поднимает свои истребители, даже если южнокорейское воздушное пространство не нарушается.

Ранее Сеул сообщил о запуске КНДР нескольких баллистических ракет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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