В Южной Корее обвинили РФ в пересечении опознавательной зоны ПВО

Представители Комитета начальников штабов ВС Южной Кореи объявили, что вблизи Японского моря российские самолеты вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО), которая была установлена Сеулом в одностороннем порядке. Об этом сообщает агентство «Yonhap».

По данным источника, воздушные судна проникли в указанную зону примерно в 09:20 часов утра по местному времени (в 03:20 по Москве), а потом вышли из нее. При этом отмечается, что воздушное пространство самого государства не было нарушено.