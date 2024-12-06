В Южной Корее начали расследование в отношении президента

Полиция и прокуратура Южной Кореи начали расследования в отношении президента республики Юн Сок Еля, который 3 декабря объявил в стране военное положение. Об этом сообщает Yonhap.

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Так, полиция создала специальную следственную группу из 120 человек для рассмотрения четырех жалоб в отношении главы государства и других лиц. Их обвиняют в госизмене, мятеже, злоупотреблении властью из-за введения и последующей отмены военного положения.

В свою очередь, прокуратура сообщила, что сформировала следственный штаб для рассмотрения аналогичных жалоб. Его возглавил руководитель Высшей прокуратуры Сеула.

Ранее лидер южнокорейской правящей партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун потребовал от Юн Сок Еля выхода из объединения из-за уменьшения популярности президента после введения военного положения, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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