В Узбекистане мужчина получил четыре года тюрьмы за контракт с Россией

Городской суд города Карши в Узбекистане приговорил местного жителя к четырем годам ограничения свободы за участие в боевых действиях по контракту с Минобороны России, сообщили РИА Новости.

Речь идет о гражданине 2005 года рождения, который уехал на заработки в Санкт-Петербург, а затем подписал контракт с российской армией. Мужчина служил под Луганском и позже был ранен.

После лечения он самовольно покинул часть и уехал на родину в феврале 2025 года, где добровольно сдался властям.