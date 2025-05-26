В Узбекистане мужчина получил четыре года тюрьмы за контракт с Россией
Городской суд города Карши в Узбекистане приговорил местного жителя к четырем годам ограничения свободы за участие в боевых действиях по контракту с Минобороны России, сообщили РИА Новости.
Речь идет о гражданине 2005 года рождения, который уехал на заработки в Санкт-Петербург, а затем подписал контракт с российской армией. Мужчина служил под Луганском и позже был ранен.
После лечения он самовольно покинул часть и уехал на родину в феврале 2025 года, где добровольно сдался властям.
Мужчина признан виновным по статье «Наемничество» Уголовного кодекса Узбекистана. Ему назначено 4 года ограничения свободы.
Ранее стало известно, что верховный суд ДНР рассмотрит дело о наемничестве, которое было возбуждено в отношении гражданина Швеции Тобиаса Энгквиста, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru