В Украине заочно арестовали 12 российских самолетов за полеты в Крым

Украинский суд заочно наложил арест на 12 самолетов российской авиакомпании за пассажирские перевозки в Крым, поскольку по местному законодательству это считается нарушением. Соответствующее сообщение появилось на страничке в Facebook так называемой прокуратуры Автономной республики Крым и Севастополя, входящей в состав Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщается, действия суда были осуществлены под процессуальным руководством прокуратуры автономии. Самолеты использовались для перевозки пассажиров из закрытого Украиной пункта пропуска «Симферополь-авиа» и в обратном направлении.

Отмечается, что такая же мера уже была применена в отношении 199 самолетов.

Ранее зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ответил на заявление Украины о возможном размещении российского ядерного оружия в Крыму.

