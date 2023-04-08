В ЮАР заявили о готовности к участию Путина в саммите БРИКС
Южно-Африканская Республика готовится к участию лидеров всех стран БРИКС, в том числе президента России Владимира Путина, в саммите объединения в августе. Об этом заявил шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал.
По его словам, у Претории есть подтверждение, что в саммите будут участвовать все лидеры государств БРИКС, «Россия не утверждала обратного».
«Приглашение направил президент [ЮАР Сирил] Рамофоса, президент Путин поблагодарил, мы готовимся к тому, что все лидеры будут присутствовать в ЮАР», — цитирует Суклала РИА Новости.
Шерпа добавил, что правительство ЮАР обсуждает этот вопрос, но готовится к полноценному саммиту.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что решение о поездке Путина на саммит БРИКС в ЮАР пока не принято, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru