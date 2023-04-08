В ЮАР заявили о готовности к участию Путина в саммите БРИКС

По его словам, у Претории есть подтверждение, что в саммите будут участвовать все лидеры государств БРИКС, «Россия не утверждала обратного».

«Приглашение направил президент [ЮАР Сирил] Рамофоса, президент Путин поблагодарил, мы готовимся к тому, что все лидеры будут присутствовать в ЮАР», — цитирует Суклала РИА Новости.

Шерпа добавил, что правительство ЮАР обсуждает этот вопрос, но готовится к полноценному саммиту.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что решение о поездке Путина на саммит БРИКС в ЮАР пока не принято, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

