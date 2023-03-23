МИД России заявил, что ЮАР сможет обеспечить работу делегаций на саммите БРИКС
Россия уверена, что на предстоящем саммите БРИКС ЮАР сможет обеспечить возможность работы делегаций любого уровня, несмотря на действия Международного уголовного суда (МУС). Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит РИА Новости.
Она отметила, что действия МУС в отношении России являются юридически ничтожными. Захарова подчеркнула, что, согласно международному праву, должностные лица государств пользуются иммунитетом.
Ранее премьер-министр Камбоджи Хун Сен в своем Telegram-канале заявил, что выдача ордера на «арест» российского лидера Владимира Путина Международным уголовным судом может спровоцировать ядерную войну. Он также отметил, что решение суда может послужить созданию дополнительной напряженности вокруг конфликта на Украине, сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru