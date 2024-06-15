В ЮАР переизбрали президентом Сирила Рамафосу

Национальная ассамблея ЮАР переизбрала президента республики Сирила Рамафосу на новый срок. Об этом заявил председатель верховного суда страны Раймонд Зондо.

«Я объявляю достопочтенного Сирила Рамафосу законно избранным президентом», — цитирует политика РИА Новости.

По итогам голосования действующий глава государства, который занимает свой пост с 2018 года, получил 283 голоса. За его соперника, лидера партии «Борцы за экономическую свободу» Джулиуса Малема, проголосовали 44 человека. Рамафоса переизбран президентом на предстоящие пять лет.

Как заявил секретарь парламента ЮАР Ксолиле Джордж, инаугурация главы государства пройдет не позднее 19 июня, после президент должен определить состав правительства и его программу.

Ранее стало известно, что Сирил Рамафоса не примет участия в мирной конференции по Украине в Швейцарии из-за необходимости присутствовать при «конституционных процессах» после президентских выборов.

