В ЮАР переизбрали президентом Сирила Рамафосу
Национальная ассамблея ЮАР переизбрала президента республики Сирила Рамафосу на новый срок. Об этом заявил председатель верховного суда страны Раймонд Зондо.
«Я объявляю достопочтенного Сирила Рамафосу законно избранным президентом», — цитирует политика РИА Новости.
По итогам голосования действующий глава государства, который занимает свой пост с 2018 года, получил 283 голоса. За его соперника, лидера партии «Борцы за экономическую свободу» Джулиуса Малема, проголосовали 44 человека. Рамафоса переизбран президентом на предстоящие пять лет.
Как заявил секретарь парламента ЮАР Ксолиле Джордж, инаугурация главы государства пройдет не позднее 19 июня, после президент должен определить состав правительства и его программу.
Ранее стало известно, что Сирил Рамафоса не примет участия в мирной конференции по Украине в Швейцарии из-за необходимости присутствовать при «конституционных процессах» после президентских выборов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ЮАР переизбрали президентом Сирила Рамафосу
- Умер актер и режиссер Игорь Меркулов
- СМИ: Германия не дала принять новый пакет санкций ЕС против России
- Жанна Агузарова выступила на «Премии МУЗ-ТВ 2024»
- СМИ: Сотни крепежей на фюзеляжах некоторых Boeing были установлены неправильно
- Сборные России по настольному теннису взяли две золотые медали Игр БРИКС
- Переход Сафонова в «ПСЖ» назвали показателем уровня российской школы вратарей
- Сунак: Украина может сама решать, как использовать поставляемое ей оружие
- Количество пострадавших в результате обстрела ВСУ дома в Шебекино увеличилось до семи
- Психолог Вебер посоветовала избегать шопинга в плохом настроении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru