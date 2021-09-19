В Туве врио главы республики Ховалыг набирает 97,82% голосов

Врио главы республики Тыва Владислав Ховалыг получил поддержку избирателей на уровне 97,82% голосов.

Врио главы республики Тыва отправил правительство региона в отставку

Такие данные после обработки первых протоколов публикует ЦИК.

Ранее стали известны первые результаты выборов главы Хабаровского края. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв получил 57,99% голосов.

Напомним, в финальный день голосования избиратели выбирают депутатов Госдумы, девять глав регионов и представителей 39 региональных и местных парламентов.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября 2021 года. Свыше 2 млн человек включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве. Отдать голос в дистанционном формате можно в любое время до 20:00 19 сентября.

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ФОТО: РИА Новости//Ростислав Нетисов
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