Врио главы республики Тыва отправил правительство региона в отставку

Врио главы Тувы Владислав Ховалыг отправил правительство республики в отставку 26 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Сообщается, что Ховалыг объявил об отставке правительства на республиканском аппаратном совещании. При этом известно, что кабмин продолжит работу до формирования нового состава правительства.

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Президент России Владимир Путин 7 апреля принял добровольную отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола и назначил временно исполняющим обязанности главы республики Владислава Ховалыга.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Кряжев
ТЕГИ:ОтставкаТуваПравительство
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