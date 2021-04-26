Врио главы республики Тыва отправил правительство региона в отставку
Врио главы Тувы Владислав Ховалыг отправил правительство республики в отставку 26 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Сообщается, что Ховалыг объявил об отставке правительства на республиканском аппаратном совещании. При этом известно, что кабмин продолжит работу до формирования нового состава правительства.
Президент России Владимир Путин 7 апреля принял добровольную отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола и назначил временно исполняющим обязанности главы республики Владислава Ховалыга.
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