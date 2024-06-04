В Турции заявили о желании присоединиться к БРИКС

Как отметил глава МИД, Стамбул «посмотрит, чего удастся добиться в этом году». Ожидается, что вопрос о вступлении Турции в БРИКС будет обсуждаться на министерской встрече объединения в России.

Ранее о желании вступить в БРИКС заявила Шри-Ланка, напоминает 360.ru. Как отметил глава МИД страны Али Сабри, власти проведут консультации с Индией и попросят ее поддержки на пути вступления в организацию.

