В Турции заявили о желании присоединиться к БРИКС
4 июня 202411:46
Турция хочет присоединиться к БРИКС. Об этом заявил министр иностранных дел республики Хакан Фидан, передает South China Morning Post.
Как отметил глава МИД, Стамбул «посмотрит, чего удастся добиться в этом году». Ожидается, что вопрос о вступлении Турции в БРИКС будет обсуждаться на министерской встрече объединения в России.
Ранее о желании вступить в БРИКС заявила Шри-Ланка, напоминает 360.ru. Как отметил глава МИД страны Али Сабри, власти проведут консультации с Индией и попросят ее поддержки на пути вступления в организацию.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Jazz Dance Orchestra откроет серию летних концертов «Джаза на воде»
- Песков опроверг планы объединить республику Алтай с Алтайским краем
- В Москве бывшего гребца из Белоруссии Шурмея заочно арестовали за наемничество
- «Роскосмос» сообщил о нехватке финансирования на развитие спутников
- Гендиректором НСПК назначили Дмитрия Дубынина
- Цена барреля нефти Brent опустилась ниже $77 впервые с 5 февраля
- Песков: США для России сейчас являются враждебной страной
- Песков назвал вопрос снабжения Калининграда приоритетным для правительства
- СДЭК: Сбой в работе был вызван внешним воздействием
- В Москве завершилось прощание с Артуром Чилингаровым
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru