СМИ: В Таджикистане опровергли доставку оружия в Афганистан

Информированный источник в силовых структурах Таджикистана опроверг информацию о передаче в Афганистан оружия и боеприпасов, сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, распространённая СМИ информация не соответствует действительности.

Ранее Sputnik Афганистан со ссылкой на Herat Times сообщил, что из Таджикистана в Панджер, который находится в осаде боевиков запрещённого в России радикального движения «Талибан», вертолёты сил сопротивления доставили оружие, боеприпасы и необходимые войскам материалы.

Лидер сопротивления Ахмад Масуд отказался передать провинцию под власть талибов.

