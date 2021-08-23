СМИ: В Таджикистане опровергли доставку оружия в Афганистан
Информированный источник в силовых структурах Таджикистана опроверг информацию о передаче в Афганистан оружия и боеприпасов, сообщает РИА Новости.
По словам собеседника агентства, распространённая СМИ информация не соответствует действительности.
Ранее Sputnik Афганистан со ссылкой на Herat Times сообщил, что из Таджикистана в Панджер, который находится в осаде боевиков запрещённого в России радикального движения «Талибан», вертолёты сил сопротивления доставили оружие, боеприпасы и необходимые войскам материалы.
Лидер сопротивления Ахмад Масуд отказался передать провинцию под власть талибов.
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