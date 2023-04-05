В Турции заявили, что продление зерновой сделки зависит от удовлетворения ожиданий Москвы
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью агентству Anadolu заявил, что продление зерновой сделки будет зависеть от удовлетворения ожиданий России.
По его словам, речь идёт о выходе российской агропродукции на рынки, то есть о согласованной ранее с ООН услуге, которую Москва не может получить. И препятствия, с которыми столкнулась российская сторона, и стали причиной продления зерновой сделки не на 120, а на 60 дней.
Он отметил, что для предотвращения продовольственного кризиса мировому рынку необходимо и украинское, и российское зерно.
«Если будут удовлетворены ожидания России, я думаю, можно будет говорить о продлении срока действия сделки», - заключил Калын.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова бесплатно поставить Африке весь запланированный объём зерна бесплатно в случае непродления зерновой сделки через 60 суток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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