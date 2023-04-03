Louis Dreyfus Company уведомила о прекращении поставок российского зерна

Российская «дочка» одного из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции Louis Dreyfus Company (LDC) уведомила о прекращении экспорта зерна из России с 1 июля 2023 года, сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.

В ведомстве указали, что в настоящее время компания рассматривает вопрос передачи существующего российского бизнеса и зерновых активов новым собственникам.

При этом в Минсельхозе подчеркнули, что подобные действия LDC, равно как и других иностранных зернотрейдеров, «не повлияет на объёмы и динамику экспорта российского продовольствия».

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ФОТО: РИА Новости
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