В Турции возмущены нахождением кораблей ВМС США в Черном море
Жители Турции отрицательно высказались по поводу присутствия кораблей Военно-морских сил (ВМС) США в Черном море. Пользователи потребовали их «убираться» из акватории Черноморского региона в блоге издания Haber7.
Американские корабли изменили курс после переговоров президентов России и Америки. В издании журналисты отметили, что из-за противостояния РФ и США ситуация в Черноморском регионе может накалиться. Пользователи начали активно комментировать публикацию, пишут «Известия».
«Проваливайте из Черного моря, колонизаторы, иначе нам придется похоронить вас в море», — предупредил пользователь Дженк.
«Американскому флоту не место в Средиземноморье. Корабли США лишь жгут топливо и загрязняют море», — считает Хан.
«Россия полностью права. Что американцы делают в Черном море? Пусть убираются», — заявил ВЕФА.
В Черном море в рамках учений Шестого флота США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО находятся эсминец Porter, корабль Mount Whitney и танкера John Lenthall. Они участвуют в маневрах, начавшихся 30 октября.
Президент России Владимир Путин 1 ноября на совещании по оборонной тематике в Сочи отметил, что корабль ВМС США в Черном море можно увидеть в бинокль или прицел средств обороны.
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