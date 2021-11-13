В Турции возмущены нахождением кораблей ВМС США в Черном море

Американские корабли изменили курс после переговоров президентов России и Америки. В издании журналисты отметили, что из-за противостояния РФ и США ситуация в Черноморском регионе может накалиться. Пользователи начали активно комментировать публикацию, пишут «Известия».

«Проваливайте из Черного моря, колонизаторы, иначе нам придется похоронить вас в море», — предупредил пользователь Дженк.

«Американскому флоту не место в Средиземноморье. Корабли США лишь жгут топливо и загрязняют море», — считает Хан.

«Россия полностью права. Что американцы делают в Черном море? Пусть убираются», — заявил ВЕФА.

В Черном море в рамках учений Шестого флота США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО находятся эсминец Porter, корабль Mount Whitney и танкера John Lenthall. Они участвуют в маневрах, начавшихся 30 октября.

Президент России Владимир Путин 1 ноября на совещании по оборонной тематике в Сочи отметил, что корабль ВМС США в Черном море можно увидеть в бинокль или прицел средств обороны.

