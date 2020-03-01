В Турции войну с Сирией назвали «капканом» для Эрдогана
Развязывание войны между Турцией и Сирией на фоне обострения конфликта в Идлибе, станет «шагом в капкан» для турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и страны в целом, считают в партии страны Vatan.
Отмечается, что Турцию втягивают в конфликт извне. При этом, считают турецкие политики, серьёзные угрозы возникают не только перед Анкарой, но и Сирией, Иракои и Ираном, а также Россией.
«Мы предупреждаем: Турцию толкают в капкан. Вместе с Турцией втягивают в капкан и нашего президента. Эту ловушку создали администрации США и Израиля. Они провоцируют Турцию на войну с Сирией», — цитирует RT официальное заявление.
Из-за потенциальной войны с Сирией Турция может оказаться в изоляции от своих стратегических союзников: России, Ирана, Ирака и Китая. В связи с этим в партии Vatan призвали Анкару сотрудничать с Россией и Ираном по урегулированию конфликта в Идлибе, напомнив об астанинском процессе и сочинском соглашении как основах решения инцидента, отмечает Газета.ru
Ранее представитель диаспоры сирийских курдов в России Джавад Муххамад в эфире НСН прокомментировал действия Турции в Сирии, рассказал о сложностях взаимоотношений курдов с Асадом, а также назвал президента Турции оккупантом. По его словам, Эрдоган набрал наемников из числа оставшихся террористов и стремится сохранить свое влияние в Сирии.
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