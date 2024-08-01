СМИ: Россия освободит Кара-Мурзу в рамках обмена заключенными

Агентство ссылается на европейского чиновника, который, на условиях анонимности, утверждает, что Кара-Мурзу, осуждённого в РФ на 25 лет за госизмену, обменяют 1 августа.

Какие-либо подробности обмена, в том числе имя того, на кого обменяют журналиста, источник не уточнил.

Ранее в СМИ появилась информация, что в рамках масштабного обмена российская сторона освободила американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

