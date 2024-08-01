СМИ: Россия освободит Кара-Мурзу в рамках обмена заключенными
Россия освободит оппозиционера и журналиста Владимира Кара-Мурзу (признан в России иноагентом) в рамках масштабного обмена заключёнными. Об этом сообщает Bloomberg.
Агентство ссылается на европейского чиновника, который, на условиях анонимности, утверждает, что Кара-Мурзу, осуждённого в РФ на 25 лет за госизмену, обменяют 1 августа.
Какие-либо подробности обмена, в том числе имя того, на кого обменяют журналиста, источник не уточнил.
Ранее в СМИ появилась информация, что в рамках масштабного обмена российская сторона освободила американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru