В Турции рассказали о преимуществах для страны после выхода из НАТО
Турции следует разорвать связи с НАТО, за 70 лет членства в Североатлантическом альянсе республика не увидела ни одного преимущества. Об этом пишет Cumhuriyet.
В материале отмечается, что единственный аргумент в пользу участия в НАТО — право вето в составе организации. Выход из альянса будет означать для Анкары переход к стратегическому партнерству с Россией и Ираном и интеграцию в «Великое евразийское партнерство».
По мнению автора статьи, Анкаре стоит закрыть Черное море, Кавказ и западные ворота Центральной Азии для США, пишет Ura.ru. Вашингтону в этом случае придется «отказаться от планов по превращению Черного моря в "озеро НАТО"», также американские власти не смогут контролировать политику Турции. Кроме того, выход Анкары из альянса станет для США провалом в вопросе влияния на Кавказе и в Центральной Азии.
Турция заговорила о возможном выходе из НАТО на фоне грядущего вступления в альянс Швеции и Финляндии. Анкара выступает против членства скандинавских стран, которые, по мнению турецкой стороны, поддерживают террористические объединения. Турция выдвинула для Стокгольма и Хельсинки ряд условий: прекращение поддержки терроризма, отмену антитурецких санкций, выражение союзнической солидарности, напоминает телеканал «360».
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