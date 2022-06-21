В Турции рассказали о преимуществах для страны после выхода из НАТО

Турции следует разорвать связи с НАТО, за 70 лет членства в Североатлантическом альянсе республика не увидела ни одного преимущества. Об этом пишет Cumhuriyet.

В материале отмечается, что единственный аргумент в пользу участия в НАТО — право вето в составе организации. Выход из альянса будет означать для Анкары переход к стратегическому партнерству с Россией и Ираном и интеграцию в «Великое евразийское партнерство».