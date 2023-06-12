В Турции призвали власти наложить вето на вступление Швеции в НАТО
Глава турецкой партии «Родина» Догу Перинчек призвал Анкару наложить вето на вступление Швеции в НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе политика.
Как отметил Перинчек, расширение блока «в любом направлении» опасно для республики. По мнению политика, НАТО — «источник угроз в отношении Турции».
«Мы считаем принятие Швеции в члены НАТО крайне опасным для национального единства и территориальной целостности Турции. Мы призываем ... наложить вето на членство Швеции в НАТО», — указал председатель «Родины».
Перинчек добавил, что в долгосрочной перспективе Анкара обеспечит «безопасность, единство и процветание», выйдя из состава Североатлантического альянса.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара ждет от Стокгольма конкретных шагов для вступления в НАТО и не отказывается от требований по выдаче курдских активистов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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