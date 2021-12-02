В МИД Турции призвали решить конфликт на Украине
Кризис на востоке Украины необходимо решать на основе Минских соглашений, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Он отметил, что конфликт нужно закончить дипломатическим путем.
Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявлял, что страна готова выступить посредником между Россией и Украиной.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал ситуацию на юго-востоке Украины опасной, отметив, что в Кремле обеспокоены вероятностью начала войны в этой стране.
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