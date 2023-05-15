В Турции признали недействительными более миллиона бюллетеней

Избирком Турции признал недействительными более миллиона бюллетеней. Так, по итогам обработки более 99% бюллетеней действующему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану не хватило голосов для победы в первом туре. C 49,24% поддержки он выходит во второй тур.

Также во второй тур проходит единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, который набрал 45,06% голосов. Третий кандидат от «Альянса АТА» Синан Оган получил 5,23% и пообещал поддержать Кылычдароглу в следующем туре.

Второй этап голосования запланирован на 28 мая.

«Санкции для России и скандалы»: Эрдогану не хватило голосов для победы в первом туре

Председатель Высшего избирательного совета (YSK) Ахмет Енер заявил, что выборы прошли без каких-либо серьезных нарушений.

Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в интервью «Радиоточке НСН объяснил, как возможная смена президента в Турции повлияет на отношения Анкары с Россией и НАТО. По его словам, Эрдоган никогда не был большим другом Москвы, и Кылычдароглу мало чем отличается от Эрдагана в этом плане.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ТурцияВыборы ПрезидентаРеджеп Тайип Эрдоган

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