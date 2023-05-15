В Турции признали недействительными более миллиона бюллетеней

Избирком Турции признал недействительными более миллиона бюллетеней. Так, по итогам обработки более 99% бюллетеней действующему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану не хватило голосов для победы в первом туре. C 49,24% поддержки он выходит во второй тур.

Также во второй тур проходит единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, который набрал 45,06% голосов. Третий кандидат от «Альянса АТА» Синан Оган получил 5,23% и пообещал поддержать Кылычдароглу в следующем туре.

Второй этап голосования запланирован на 28 мая.