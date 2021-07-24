Российское посольство призвало МОК исправить карту с Крымом в составе Украины

Карта с Крымом в составе Украины, опубликованная на официальном сайте Олимпиады в Токио, некорректна, Международному олимпийскому комитету (МОК) и оргкомитету Олимпиады следует ее исправить. Об этом говорится в сообщении посольства России в Японии.

«В связи с публикацией на сайте Олимпиады-2020 карты, где содержится некорректное изображение территориальной принадлежности российского полуострова Крым, хотели бы напомнить, что Крым вернулся в состав Российской Федерации в результате свободного волеизъявления его жителей на референдуме, проведенном в полном соответствии с международными стандартами», — отмечается в сообщении на странице посольства в Facebook.

В дипмиссии подчеркнули, что Крым — неотъемлемая часть РФ, и его изображение на карте необходимо привести «в соответствие с очевидной правовой и объективной реальностью».

Ранее стало известно, что на карте на сайте Олимпиады Крым был отделен границей от Украины. Позже МИД Украины поручил исправить изображение на карте: МОК устранил границу и «принес извинения за ошибку».

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

