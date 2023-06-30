В Турции назвали низкими шансы Швеции на вступление в НАТО

Одобрение заявки Швеции на вступление в НАТО Турция оценила как низкое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком министерстве иностранных дел.

Госдеп: Швеция выполнила все условия для членства в НАТО

Стокгольм по-прежнему не решил ряд вопросов, среди которых является экстрадиция запрошенных Турцией граждан, отметил дипломат.

По его словам, Анкара, несмотря на давление треьтих стран, продолжит придерживаться своей принципиальной позиции из-за политики Стокгольма, который не препятствует демонстрациям Рабочей партии Курдистана и сжиганию Корана.

Накануне в Турции допустили признание независимости Абхазии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОТурцияШвеция

Горячие новости

Все новости

партнеры