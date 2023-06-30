В Турции назвали низкими шансы Швеции на вступление в НАТО
Одобрение заявки Швеции на вступление в НАТО Турция оценила как низкое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком министерстве иностранных дел.
Стокгольм по-прежнему не решил ряд вопросов, среди которых является экстрадиция запрошенных Турцией граждан, отметил дипломат.
По его словам, Анкара, несмотря на давление треьтих стран, продолжит придерживаться своей принципиальной позиции из-за политики Стокгольма, который не препятствует демонстрациям Рабочей партии Курдистана и сжиганию Корана.
Накануне в Турции допустили признание независимости Абхазии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru