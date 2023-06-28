Госдеп: Швеция выполнила все условия для членства в НАТО
Соединенные Штаты считают, что Швеция выполнила все условия для присоединения к Североатлантическому альянсу. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель, пишет ТАСС.
«Мы считаем, что Швеция выполнила все условия в рамках трехстороннего меморандума, который был заключен с Финляндией и Турцией на полях саммита НАТО в Мадриде в прошлом году», - сказал представитель внешнеполитического ведомства США.
Патель назвал Швецию сильным и надежным партнером в сфере безопасности. Он призвал как можно скорее принять страну в НАТО.
В интервью телеканалу PBS генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг предположил, что Швеция может вступить в блок к саммиту 11-12 июля. При это он признал, что не может гарантировать присоединение Стокгольма к организации, сообщает «Радиоточка НСН».
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