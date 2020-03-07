Анкара ожидает российскую военную делегацию
В Анкаре готовятся ко встрече делегации Министерства обороны России на следующей неделе. Об этом заявил глава турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.
Отмечается, что в ходе визита представителей российского военного ведомства в столицу Турции планируется обсудить детали совместного патрулирования в Идлибе (Сирия).
В четверг, 5 марта, Эрдоган и президент РФ Владимир Путин заявили о согласовании документа об урегулировании ситуации в Идлибе. В частности, был провозглашен режим прекращения огня.
В конце февраля, после гибели в Сирии более 30 турецких военных, Анкара начала операцию «Весенний щит». Турецкая армия нанесла массированные удары по позициям сирийских правительственных войск.
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