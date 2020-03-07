Анкара ожидает российскую военную делегацию

В Анкаре готовятся ко встрече делегации Министерства обороны России на следующей неделе. Об этом заявил глава турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

Отмечается, что в ходе визита представителей российского военного ведомства в столицу Турции планируется обсудить детали совместного патрулирования в Идлибе (Сирия).