Анкара ожидает российскую военную делегацию

В Анкаре готовятся ко встрече делегации Министерства обороны России на следующей неделе. Об этом заявил глава турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

Отмечается, что в ходе визита представителей российского военного ведомства в столицу Турции планируется обсудить детали совместного патрулирования в Идлибе (Сирия).

Почему Эрдоган будет соблюдать перемирие в Сирии

В четверг, 5 марта, Эрдоган и президент РФ Владимир Путин заявили о согласовании документа об урегулировании ситуации в Идлибе. В частности, был провозглашен режим прекращения огня.

В конце февраля, после гибели в Сирии более 30 турецких военных, Анкара начала операцию «Весенний щит». Турецкая армия нанесла массированные удары по позициям сирийских правительственных войск.

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ФОТО: pxhere.com
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