В Турции допустили, что страна выйдет из НАТО через пять-шесть месяцев

Турции следует «срочно и обязательно» выйти из НАТО. Об этом заявил заместитель председателя местной партии «Родина» Этем Санчак.

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Как отметил политик, Североатлантический альянс своими провокациями вынуждает Анкару предпринять такие действия. Кроме того, НАТО «пытается противопоставить» Турцию соседней Греции, сообщает телеканал «360».

«Турция покинет НАТО через пять-шесть месяцев. Он пытается втянуть нас в воронку на Ближнем Востоке. Наконец, вы видите акции против Корана в Швеции и Нидерландах», — приводит слова Санчака газета Aydınlık.

Зампред «Родины» указал, что 80% граждан Турции считают, что США проводят враждебную и разрушительную политику против республики. Кроме того, в последнее время народ стал симпатизировать России, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:НАТОТурция
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