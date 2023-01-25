В Турции допустили, что страна выйдет из НАТО через пять-шесть месяцев

Как отметил политик, Североатлантический альянс своими провокациями вынуждает Анкару предпринять такие действия. Кроме того, НАТО «пытается противопоставить» Турцию соседней Греции, сообщает телеканал «360».

«Турция покинет НАТО через пять-шесть месяцев. Он пытается втянуть нас в воронку на Ближнем Востоке. Наконец, вы видите акции против Корана в Швеции и Нидерландах», — приводит слова Санчака газета Aydınlık.

Зампред «Родины» указал, что 80% граждан Турции считают, что США проводят враждебную и разрушительную политику против республики. Кроме того, в последнее время народ стал симпатизировать России, пишет РИА ФАН.

