В Турции допустили, что страна выйдет из НАТО через пять-шесть месяцев
Турции следует «срочно и обязательно» выйти из НАТО. Об этом заявил заместитель председателя местной партии «Родина» Этем Санчак.
Как отметил политик, Североатлантический альянс своими провокациями вынуждает Анкару предпринять такие действия. Кроме того, НАТО «пытается противопоставить» Турцию соседней Греции, сообщает телеканал «360».
«Турция покинет НАТО через пять-шесть месяцев. Он пытается втянуть нас в воронку на Ближнем Востоке. Наконец, вы видите акции против Корана в Швеции и Нидерландах», — приводит слова Санчака газета Aydınlık.
Зампред «Родины» указал, что 80% граждан Турции считают, что США проводят враждебную и разрушительную политику против республики. Кроме того, в последнее время народ стал симпатизировать России, пишет РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 702 / сут.
Умерли
395 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 466 / сут.
- В Турции допустили, что страна выйдет из НАТО через пять-шесть месяцев
- Фрегат «Адмирал Горшков» отработал в Атлантике удар гиперзвуковой ракетой «Циркон»
- Роскачество займется проверкой игрушечных Чебурашек
- Рогов: Планы ВСУ по наступлению на Запорожскую область были сорваны
- «Мертвое не может умереть дважды»: Володин оценил понижение дипотношений с Эстонией и Латвией
- СМИ: Следственный комитет проверит контракт на поставку МВД аппаратов для анализа смартфонов
- Полянский объяснил появление ворон над Киевом «спонсируемым государством богохульством»
- СМИ: В 21 регионе подняли тариф на электроэнергию для бизнеса сверх предельного уровня
- Антонов предупредил, что поставленные на Украину американские танки будут уничтожены
- В Москве отменили концерт Валерия Меладзе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru