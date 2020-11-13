В ЦИК заявили, что узнали об отставке главы Горизбиркома Петербурга из СМИ
В Центризбирком пока что не поступал ни один документ, подтверждающий отставку главы Горизбиркома Санкт-Петербурга Виктора Миненко, заявил замперд ЦИК Николай Булаев.
Он добавил, что решение о кандидатуре на должность председателя Горизбиркома принимает ЦИК России. При этом зампред подчеркнул, что ЦИК понимает причину ухода с должности Виктора Миненко и напомнил, что ведомство неоднократно критиковало его работу.
Накануне губернатор города Александр Беглов отправил главу Горизбиркома в отставку после заявления об уходе с должности по собственному желанию. За день до этого Беглов вручил ему орден Почета, глава ЦИК Элла Памфилова раскритиковала награждение.
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