В ЦИК заявили, что узнали об отставке главы Горизбиркома Петербурга из СМИ

В Центризбирком пока что не поступал ни один документ, подтверждающий отставку главы Горизбиркома Санкт-Петербурга Виктора Миненко, заявил замперд ЦИК Николай Булаев.

Он добавил, что решение о кандидатуре на должность председателя Горизбиркома принимает ЦИК России. При этом зампред подчеркнул, что ЦИК понимает причину ухода с должности Виктора Миненко и напомнил, что ведомство неоднократно критиковало его работу.