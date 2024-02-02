Даванков вручил удостоверения своим доверенным лицам
Кандидат в президенты РФ от партии «Новые люди» Владислав Даванков представил своих доверенных лиц и вручил им удостоверения. Об этом сообщил ТАСС.
Так, мероприятие проходило в штабе общественной поддержки Даванкова на Тверской улице в Москве. Среди доверенных лиц Даванкова – глава федерации по прыжкам в воду Станислав Дружинин, член совета директоров Фонда развития интернет-инициатив Алексей Иванченко и галерист Юрий Омельченко.
Даванков отметил, что каждую неделю посещает два-три региона, а до выборов планирует объехать 30. По его словам, вместе с доверенными лицами можно «точно охватить всю страну».
Ранее политолог Евгений Минченко в интервью НСН заявил, что кандидаты от партий ЛДПР, «Новые люди» и КПРФ, а также действующий глава государства Владимир Путин представляют 90% политического спектра, остальным кандидатам не имеет смысла участвовать в выборах, передает «Радиоточка НСН».
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