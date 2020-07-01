Стали известны первые результаты голосования по поправкам к Конституции РФ
1 июля 202015:11
ЦИК России опубликовал первые данные по результатам голосования о поправках к Конституции РФ, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что поддержали вносимые поправки в Основной закон России 72,92% проголосовавших, проголосовали против - 25,84%, уточняет «Интерфакс».
Всего обработано 0,79% бюллетеней.
Напомним, более 200 поправок предложены в Конституцию РФ. С 20:00 по местному времени 1 июля в регионах России начнется подсчет голосов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru