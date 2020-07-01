Стали известны первые результаты голосования по поправкам к Конституции РФ

ЦИК России опубликовал первые данные по результатам голосования о поправках к Конституции РФ, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что поддержали вносимые поправки в Основной закон России 72,92% проголосовавших, проголосовали против - 25,84%, уточняет «Интерфакс».

Всего обработано 0,79% бюллетеней.

Напомним, более 200 поправок предложены в Конституцию РФ. С 20:00 по местному времени 1 июля в регионах России начнется подсчет голосов.

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ФОТО: Илья Наймушин//РИА Новости
ТЕГИ:КонституцияКонституция РФГолосование
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