В ЦИК назвали состоявшимся референдум по поправкам в Конституцию Белоруссии

Референдум по внесению поправок в Конституцию Белоруссии можно считать состоявшимся. Об этом заявил глава Центризбиркома республики Игорь Карпенко в эфире телеканала «Беларусь 1».

Лукашенко проголосовал на референдуме по обновленной конституции Белоруссии

По словам председателя ЦИК, на референдуме проголосовали уже более половины граждан, обладающих правом голоса.

«На 12:00 по стране проголосовало 52,85%, включенных в списки. Можно сказать, что референдум состоялся», — подчеркнул Карпенко.

Референдум по поправкам в конституцию проходит в Белоруссии в воскресенье. Предлагается скорректировать почти половину статей основного закона Белоруссии, уточнив функции и полномочия президента, парламента и правительства. В частности, планируется сделать новым субъектом политики республики Всебелорусское народное собрание, снизить роль президента и ограничить число его сроков до двух. Решение об изменении конституции будет считаться принятым, если его поддержит большинство участвующих в голосовании граждан.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ЦИКРеферендумБелоруссия
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