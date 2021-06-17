Президент Молдавии Санду вновь заявила о готовности посетить Россию
Президент Молдавии Майя Санду вновь заявила о готовности нанести визит в Россию. Об этом глава государства рассказала в интервью телеканалу PRO TV.
Санду отметила, что намерена вернуться к этому вопросу после внеочередных парламентских выборов, которые пройдут 11 июля. Президент пояснила, что еще не получала приглашения и не обсуждала с российскими партнерами возможный визит, однако подчеркнула, что сохраняет "открытость для дискуссий и встреч со всеми международными партнерами". По словам президента, вопросы направлены на поддержку граждан Молдавии, которые работают в России, а также тех, кто занимается экспортом.
Майя Санду выиграла президентские выборы в прошлом году и вступила в должность в декабре 2020 года. Она уже посетила Украину, Бельгию, Францию, Румынию и Германию.
Досрочные выборы парламента Санду пройдут после инициированной партией Санду отставки премьер-министра Иона Кику.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,3 млн+14 057 / сут.
Умерли
128 тыс.+416 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+11 205 / сут.
- Беглов назвал ситуацию с COVID-19 в Петербурге «непростой, но контролируемой»
- Умер заслуженный артист РФ Андрей Егоров
- Кравчук заявил, что Украина не хотела принимать Крым
- Россиянки пробились в полуфинал Мировой лиги по водному поло
- Собянин заявил о возможном ужесточении COVID-ограничений
- Лиссабон закроют на выходные на карантин из-за COVID-19
- В Минздраве назвали сроки поступления вакцины «Спутник Лайт» в оборот
- Чат-бот в Telegram поможет информационно подтопленным жителям Крыма
- Сборная Бельгии обыграла датчан со счетом 2:1 на Евро-2020
- Собянин предупредил об увеличении числа COVID-больных в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru