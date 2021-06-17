Президент Молдавии Санду вновь заявила о готовности посетить Россию

Президент Молдавии Майя Санду вновь заявила о готовности нанести визит в Россию. Об этом глава государства рассказала в интервью телеканалу PRO TV.

Санду отметила, что намерена вернуться к этому вопросу после внеочередных парламентских выборов, которые пройдут 11 июля. Президент пояснила, что еще не получала приглашения и не обсуждала с российскими партнерами возможный визит, однако подчеркнула, что сохраняет "открытость для дискуссий и встреч со всеми международными партнерами". По словам президента, вопросы направлены на поддержку граждан Молдавии, которые работают в России, а также тех, кто занимается экспортом.

Майя Санду выиграла президентские выборы в прошлом году и вступила в должность в декабре 2020 года. Она уже посетила Украину, Бельгию, Францию, Румынию и Германию.

Досрочные выборы парламента Санду пройдут после инициированной партией Санду отставки премьер-министра Иона Кику.

