В Кремле рассматривают возможность переноса выборов

«Резкий рост заболеваемости вынудил пойти на крайне непопулярные меры — обязательную вакцинацию, введение QR-кодов, запрет на массовые мероприятия, на выход на работу без прививки и т. п. Это не могло не ударить по рейтингу властей, и поставило под сомнение большинство „Единой России“ по итогам выборов в Госдуму. Поэтому обсуждаются разные варианты, вплоть до переноса голосования на конец года или весну 2022-го», — уточнил источник URA.RU, связанный с Администрацией Президента (АП) РФ.

По словам другого собеседника, который также взаимодействует с Кремлем, в АП считают ситуацию с переносом выборов закрытой, потому что партии и кандидаты уже начали кампанию.

Член федерального политического комитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что будет конкурировать на выборах с самовыдвиженцем Леоновым, которого поддержит власть.

«Причина очевидная — от власти идет другой человек — Леонов. На его поддержку брошен огромный административный ресурс. Принадлежность к «Единой России» — это сегодня не тот фактор, который содействует продвижению кандидата. Поэтому сделана ставка на человека якобы нейтрального. Леонов — это кандидат от власти, это очевидно», — сказал Митрохин.

