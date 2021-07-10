В Кремле рассматривают возможность переноса выборов
Перенос выборов в Госдуму с сентября на более поздний срок обсуждают в Кремле, сообщает URA.RU со ссылкой на источники.
Причиной потенциального решения якобы называют стремительный подъем заболеваемости коронавирусом в России, а также снижение рейтинга партии «Единая Россия».
«Резкий рост заболеваемости вынудил пойти на крайне непопулярные меры — обязательную вакцинацию, введение QR-кодов, запрет на массовые мероприятия, на выход на работу без прививки и т. п. Это не могло не ударить по рейтингу властей, и поставило под сомнение большинство „Единой России“ по итогам выборов в Госдуму. Поэтому обсуждаются разные варианты, вплоть до переноса голосования на конец года или весну 2022-го», — уточнил источник URA.RU, связанный с Администрацией Президента (АП) РФ.
По словам другого собеседника, который также взаимодействует с Кремлем, в АП считают ситуацию с переносом выборов закрытой, потому что партии и кандидаты уже начали кампанию.
Член федерального политического комитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что будет конкурировать на выборах с самовыдвиженцем Леоновым, которого поддержит власть.
«Причина очевидная — от власти идет другой человек — Леонов. На его поддержку брошен огромный административный ресурс. Принадлежность к «Единой России» — это сегодня не тот фактор, который содействует продвижению кандидата. Поэтому сделана ставка на человека якобы нейтрального. Леонов — это кандидат от власти, это очевидно», — сказал Митрохин.
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