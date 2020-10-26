В центре Нью-Йорка появилась картина с Трампа в образе «святого»

Картина, которая изображает президент США Дональда Трампа в образе «святого», появилась в центре Нью-Йорка на Манхэттене. Об этом сообщает ТАСС.

Новый Брежнев? Байден забыл имя президента США

Трамп изображен сидящим с пустой книгой в руках. По данным агентства, автор картины Дэвид Датун таким образом хотел показать, что Трамп в действительности не отстаивает никаких идей.

Напомним, в США осталось несколько дней до президентских выборов. Они пройдут 3 ноября, где будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также члены местных органов власти. За президентский пост борются представитель Республиканской партии Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:Нью-ЙоркТрамп
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры