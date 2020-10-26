В центре Нью-Йорка появилась картина с Трампа в образе «святого»
Картина, которая изображает президент США Дональда Трампа в образе «святого», появилась в центре Нью-Йорка на Манхэттене. Об этом сообщает ТАСС.
Трамп изображен сидящим с пустой книгой в руках. По данным агентства, автор картины Дэвид Датун таким образом хотел показать, что Трамп в действительности не отстаивает никаких идей.
Напомним, в США осталось несколько дней до президентских выборов. Они пройдут 3 ноября, где будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также члены местных органов власти. За президентский пост борются представитель Республиканской партии Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден.
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