В Тель-Авиве начали работать бомбоубежища

Общественные бомбоубежища в Тель-Авиве начали свою работу из-за обстрелов с территории сектора Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского муниципалитета.

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По данным муниципалитета, он действует в связи с инструкциями Управления тылом. Вместе с тем Армия обороны Израиля не подтверждает обстрелы Тель-Авива.

Представитель военного крыла ХАМАС (Исламское движение сопротивления) "Бригады Аль-Кассам" Абу Обайда поставил Израилю ультиматум. По его словам, до 18:00 солдаты должны покинуть районы мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
ТЕГИ:ОбстрелПалестинаИзраиль
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