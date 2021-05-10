В Тель-Авиве начали работать бомбоубежища

По данным муниципалитета, он действует в связи с инструкциями Управления тылом. Вместе с тем Армия обороны Израиля не подтверждает обстрелы Тель-Авива.

Представитель военного крыла ХАМАС (Исламское движение сопротивления) "Бригады Аль-Кассам" Абу Обайда поставил Израилю ультиматум. По его словам, до 18:00 солдаты должны покинуть районы мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме.

