В Тель-Авиве начали работать бомбоубежища
Общественные бомбоубежища в Тель-Авиве начали свою работу из-за обстрелов с территории сектора Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского муниципалитета.
По данным муниципалитета, он действует в связи с инструкциями Управления тылом. Вместе с тем Армия обороны Израиля не подтверждает обстрелы Тель-Авива.
Представитель военного крыла ХАМАС (Исламское движение сопротивления) "Бригады Аль-Кассам" Абу Обайда поставил Израилю ультиматум. По его словам, до 18:00 солдаты должны покинуть районы мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме.
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