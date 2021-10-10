В Тбилиси сторонники Саакашвили требуют его освобождения

Инициатором акции стал лидер грузинской оппозиционной партии «Закон и справедливость» Тако Чарквиани. Политическая сила сформировала народное движение по возвращению Саакашвили в Грузию.

Участники акции пришли к зданию парламента с фотографиями Саакашвили и грузинскими флагами.

Также известно, что на 14 октября в центре Тбилиси запланирована более масштабная акция с требованием освобождения бывшего президента страны.

Напомним, Саакашвили, тайно приехавшего в Грузию, задержали 1 октября. На родине экс-президент проходит по нескольким уголовным делам, при этом Саакашвили считает свое задержание незаконным, а обвинения в свой адрес - сфальсифицированными.

