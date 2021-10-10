В Тбилиси сторонники Саакашвили требуют его освобождения
Перед зданием парламента в Тбилиси сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили собрались на акцию и требуют освободить политика, сообщает РИА Новости.
Инициатором акции стал лидер грузинской оппозиционной партии «Закон и справедливость» Тако Чарквиани. Политическая сила сформировала народное движение по возвращению Саакашвили в Грузию.
Участники акции пришли к зданию парламента с фотографиями Саакашвили и грузинскими флагами.
Также известно, что на 14 октября в центре Тбилиси запланирована более масштабная акция с требованием освобождения бывшего президента страны.
Напомним, Саакашвили, тайно приехавшего в Грузию, задержали 1 октября. На родине экс-президент проходит по нескольким уголовным делам, при этом Саакашвили считает свое задержание незаконным, а обвинения в свой адрес - сфальсифицированными.
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